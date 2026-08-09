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Kaynak: AA

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE), saha operasyonlarında vücut kamerası kullanımını tüm görevlileri kapsayacak şekilde genişletme kararı aldı.

ICE Direktör Vekili David J. Venturella, yaptığı açıklamada ağustos ayının sonuna kadar sahada görev yapan tüm ICE personelinin vücut kamerasıyla görev yapacağını duyurdu.

KAMERA KAYITLARI TARTIŞMA YARATMIŞTI

Venturella, Associated Press'in ICE'ın vücut kamerası politikasına ilişkin haberinin yanıltıcı olduğunu savundu.

ICE görevlilerinin ateş açması sonucu kişilerin yaralandığı veya hayatını kaybettiği olaylara ait görüntülerin yayımlanmasına da değinen Venturella, kurum politikasının uygun koşullarda kayıtların hızlandırılmış şekilde kamuoyuna açıklanmasına izin verdiğini belirtti.

Soruşturmanın güvenliğini veya kişilerin mahremiyetini tehlikeye atabilecek durumlarda ise görüntülerin yayımlanmayabileceğini ifade eden Venturella, diğer güvenlik kurumlarında da benzer politikaların uygulandığını kaydetti.

BİR HAFTADA İKİ ÖLÜM

Karar, ICE ekiplerinin müdahalelerinde yaşanan ölümlerin tartışıldığı bir dönemde geldi.

Texas'ın Houston kentinde 30 yılı aşkın süredir ABD'de yaşayan Meksika vatandaşı Lorenzo Salgado Araujo, 7 Temmuz'da ICE görevlilerinin ateş açması sonucu hayatını kaybetti.

Maine eyaletinin Biddeford kentinde ise 13 Temmuz'da Kolombiya vatandaşı Johan Sebastian Duran Guerrero, ICE ekiplerinin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdi.

Biddeford'daki olayın, ABD'de göç politikalarının sertleşmeye başladığı geçen yıldan bu yana ICE ekiplerinin güç kullanımı sonucu ölümle sonuçlanan en az dokuz vakadan biri olduğu bildirildi.