ABD’de Immigration and Customs Enforcement (ICE) tarafından açıklanan yeni verilere göre, son bir yıl içinde 442 binden fazla kişi sınır dışı edildi.

Kurumun Kongre’ye sunduğu bütçe gerekçelendirme raporunda, Ekim 2024 ile Eylül 2025 dönemine ait veriler paylaşıldı. Buna göre sınır dışı edilenlerin yaklaşık 167 bininin sabıka kaydı bulunan kişiler olduğu belirtildi.

Raporda ayrıca, 2026-2027 mali yılı için sınır dışı sayısının 1 milyona çıkarılmasının hedeflendiği ifade edildi. Bu veriler, Donald Trump yönetimi döneminde yayımlanan ilk resmi sınır dışı istatistikleri olma özelliğini taşıyor.

Öte yandan ICE, son dönemde sert göç politikalarının uygulanmasındaki rolü nedeniyle eleştirilerin odağında yer alıyor. Özellikle düzensiz göçmenlere yönelik operasyonlar, ailelerin ayrılmasıyla sonuçlanan uygulamalar ve gözaltı merkezlerindeki koşullar hem ABD içinde hem de uluslararası kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor.