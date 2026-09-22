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Kaynak: İHA

ABD’nin batı kesiminde ormanlık alanlardaki yangınlarla mücadele sürerken, görevliler yangının söndürülmesi adına karadan ve gökyüzünden müdahalelerine devam ediyor. California sınırlarındaki Yosemite Ulusal Parkı’nda yangını söndürmeye çalışan görevliler de bu müdahaleler esnasında kaza geçirdi. Yangına gökyüzünden müdahale eden Super Puma modeli helikopterin çakılması neticesinde 2 sevk görevlisi yaşamını yitirdi.

Alaska Ormancılık ve Yangın Koruma Dairesi kanadından aktarılan bilgilerde yaşamını yitiren sevk görevlilerinden birinin ismi "sözleşmeli firma Precision'da görev yapan Greg King" biçiminde ilan edildi.

Resmi makamlar, kırımın gerekçesinin Federal Havacılık İdaresi (FAA) ile Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu (NTSB) ekiplerince incelendiğini belirtti.

Gerçekleşen bu vefatlarla, bu sene Colorado, Utah ve California sınırlarında orman yangınlarını söndürme faaliyetlerinde helikopter kırımlarında yaşamını yitiren sevk görevlisi miktarı 5’e çıktı.