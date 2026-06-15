Kaynak: Haber Merkezi

ABD Hava Kuvvetleri’ne ait B-52 Stratofortress tipi bombardıman uçağı düştü.

Kaza ile ilgili ölü ya da yaralı bilgisi paylaşılmazken, uçağın düşüş nedenine dair de henüz resmi açıklama yapılmadı.

Edwards Hava Üssü, ABD Hava Kuvvetleri’nin en önemli test merkezlerinden biri olarak biliniyor. Kaliforniya’daki Mojave Çölü’nün kıyısında yer alan üs, yeni uçak, silah sistemi, yazılım ve havacılık teknolojilerinin test edildiği stratejik merkezlerden biri konumunda.

NÜKLEER TAŞIYABİLİYOR

B-52 Stratofortress ise Soğuk Savaş döneminden bu yana ABD’nin stratejik bombardıman gücünün sembollerinden biri kabul ediliyor. 1950’lerden beri hizmette olan uzun menzilli bombardıman uçağı, hem konvansiyonel hem de nükleer görevler için kullanılabiliyor. ABD Hava Kuvvetleri’ne göre B-52, havada yakıt ikmali olmadan 14 bin kilometreden fazla menzile ulaşabiliyor ve geniş bir silah yelpazesini taşıyabiliyor.

B-52 uçağının düştüğü Edwards Hava Üssü’nden ilk görüntüler geldi.