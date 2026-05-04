ABD’nin Oklahoma eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre en az 10 kişinin yaralandığı bildirildi.

Oklahoma polisinden yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 21.00 civarında Arcadia Gölü yakınlarında ateş açıldığına dair çok sayıda ihbar alındı.

Açılan ateş sonucu ilk belirlemelere göre yaralanan en az 10 kişinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Saldırının Arcadia Gölü yakınlarında gençlerin bir araya geldiği parti sırasında düzenlendiği belirtildi.

Polis ekipleri, yaralılardan bazılarının özel araçlarla hastaneye gittiğini belirtti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken henüz bir şüphelinin gözaltına alınmadığı öğrenildi.