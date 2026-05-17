Manhattan’ın Chinatown bölgesinde, bir ramen dükkânının üst katında bulunan sıradan görünümlü bir ofis binası, ABD’de büyük yankı uyandıran bir casusluk soruşturmasının merkezine dönüştü.

BBC'nin haberine göre, 2022 yılında Çinli topluluk lideri 64 yaşındaki Lu Jianwang, burada bir ofis açtı. Avukatlarına göre amaç, göçmenlere ehliyet yenileme işlemlerinde yardımcı olmak ve topluluk üyeleri için sosyal etkinlikler düzenlemekti. Ancak FBI’ın baskını sonrası Lu, Çin hükümeti adına ABD’de “gizli polis karakolu” kurmakla suçlandı.

Bu hafta mahkeme, Lu’yu Çin adına yetkisiz yabancı ajan olarak hareket etmekten suçlu buldu. Karar, California’da bir siyasetçinin benzer suçlamaları kabul etmesinden yalnızca birkaç gün sonra geldi.

“GİZLİ KARAKOL” İDDİASI

Savcılara göre söz konusu bina, Çin hükümetini eleştiren kişileri takip etmek ve izlemek amacıyla kullanıldı.

İddialara göre Çinli yetkililer, 2013 yılında Çin’den kaçan muhalif Xu Jie’nin ABD’de bulunduğunu doğrulamak için Lu’dan yardım istedi.

Lu’nun birlikte yargılandığı Chen Jinping ise merkezin kurulmasına yardım ettiği gerekçesiyle daha önce suçunu kabul etmişti.

ÇİN’DEN “YARDIM MERKEZİ” SAVUNMASI

Çin hükümeti, dünya genelinde bu tür “denizaşırı polis karakolları” kurduğu iddialarını reddediyor ya da bunların yalnızca Çin vatandaşlarına idari hizmet sağlayan gönüllü merkezler olduğunu savunuyor.

Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı 2023 yılında yaptığı açıklamada, “Bunlar sözde polis karakolları değildir” ifadelerini kullanmıştı.

Lu’nun avukatı John Carman da müvekkilini savunurken, “Bu casusluk değil, ehliyet yenileme işi” dedi.

53 ÜLKEDE 100’DEN FAZLA KARAKOL İDDİASI

Uzmanlara göre Çin’in dünya genelinde 53 ülkede 100’den fazla benzer yapı kurduğu öne sürülüyor.

Geçtiğimiz hafta İngiltere’de bir göçmenlik memuru da Çin istihbaratı adına “gizli polislik” yapmak suçundan mahkûm edildi.

UZMANLAR NE DİYOR?

Uzmanlar, bu yapıların Çin’in yurtdışındaki muhalifleri susturma ve ülke hakkında kontrol edilen bir anlatı oluşturma stratejisinin parçası olduğunu savunuyor.

Center for Strategic and International Studies’ten Lauryn Williams, Çin’in son yıllarda bu faaliyetlerde daha cesur hale geldiğini söyledi.

Eski CIA görevlisi Douglas London ise Çin’in yurtdışı operasyonlarının yalnızca gizli karakollarla sınırlı olmadığını; siber saldırılar, teknoloji casusluğu ve hassas bilgilerin toplanmasının da bu faaliyetlerin bir parçası olduğunu belirtti.

ÇİN’E YÖNELİK ELEŞTİRİLER SÜRÜYOR

Haberde ayrıca, California’nın Arcadia Belediye Başkanı Eileen Wang’ın da Çin hükümetinin talebi doğrultusunda propaganda içerikleri yayımladığını kabul ettiği belirtildi.

Savcılara göre Wang, Çin’in Sincan bölgesindeki insan hakları ihlallerine yönelik eleştirileri reddeden içerikler paylaştı. Çin ise Uygurlara yönelik uygulamalara ilişkin suçlamaları reddederek bölgedeki politikaların “yeniden eğitim” amacı taşıdığını savunuyor.

Uzmanlar, bu tür casusluk ve etki operasyonlarının sayısının fazla olması nedeniyle soruşturmaların uzun sürdüğünü ve ciddi kaynak gerektirdiğini belirtiyor.