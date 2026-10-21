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Kaynak: AA

New Jersey merkezli gıda ithalatçısı Gellert Global Group, ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi’nde dava açtı. Şirket, Başkan Donald Trump yönetiminin Kanada menşeli bazı ürünlere uyguladığı yüzde 50 oranındaki ek gümrük vergilerinin hukuka aykırı olduğunu savundu.

1930 TARİHLİ TARİFE YASASI’NA DAYANAN VERGİLERE İTİRAZ

Şirketin mahkemeye sunduğu dava dilekçesinde, 1930 tarihli Tarife Yasası’nın 338. bölümüne dayanılarak temmuz ayında yürürlüğe konulan ek vergilerin iptal edilmesi, uygulanmasının durdurulması ve bugüne kadar tahsil edilen tutarların iade edilmesi talep edildi.

ÜÇ AYRI BAŞKANLIK BİLDİRİSİYLE UYGULANDI

ABD yönetimi, Kanada’nın Amerikan ticaretine karşı ayrımcı uygulamalarda bulunduğu gerekçesiyle hazırlanan üç ayrı başkanlık bildirisiyle ek vergiyi devreye aldı. Yüzde 50 oranındaki vergi; peynirden alkollü içeceklere, mobilyadan hokey sopalarına kadar çeşitli ürünleri kapsıyor.