Otomotiv devi Jeep, 2026 FIFA Dünya Kupası coşkusunu oldukça ilginç ve bir o kadar da iddialı bir pazarlama stratejisiyle karşılıyor. Şirket, ABD Erkek Milli Futbol Takımı'nın kupayı kazanması durumunda, ismi ülkenin ilk başkanıyla aynı olan şanslı kişilere sıfır kilometre araç hediye edeceğini duyurdu.

KAMPANYANIN DİKKAT ÇEKEN ŞARTLARI

Özel bir platform üzerinden yürütülecek bu ilginç çekilişin oldukça sıkı doğrulama kuralları bulunuyor. Kampanyaya yalnızca yasal adı "George Washington" olan ABD sakinleri katılabilecek. Katılımcıların, isimlerinde hiçbir yazım değişikliği veya kısaltma olmadan, adlarının tam olarak eşleştiği geçerli bir sürücü belgesi sunmaları gerekiyor.

Vaat edilen ödüllerin dağıtılabilmesi için tek bir şart var; ABD Erkek Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'nı kazanması. Şampiyonluk gelse dahi herkes bu ödülden faydalanamayacak. Jeep, hediye sayısını kayıt yaptırıp doğrulamadan geçen ilk 100 kişi ile sınırlandırdı. Stellantis, FCA ve ilgili ajansların çalışanları ile onların birinci derece yakınları kampanyaya katılamayacak.

HANGİ ARAÇ HEDİYE EDİLECEK?

ABD Milli Takımı'nın tarihi bir zafer elde etmesi halinde, şartları sağlayan ilk 100 kişiye 2026 model Jeep Wrangler 2 Kapılı Sport S verilecek. Üretici tarafından önerilen perakende satış fiyatı 39.685 ABD Doları olan bu araç, standart giriş seviyesi özellikleriyle teslim edilecek. Kazananlar araçlarına ekstra donanım veya yükseltme ekletmek isterlerse, aradaki fiyat farkını kendileri karşılamak zorunda kalacak.

HAVUZ OLDUKÇA DAR: SADECE 300-400 KİŞİ VAR

Bu iddialı kampanyanın maliyeti aslında ismin nadirliğiyle dengeleniyor. Tahminlere göre, Amerika Birleşik Devletleri genelinde adı ve soyadı "George Washington" olan yalnızca 300 ila 400 kişi yaşıyor.

Jeep, bu dikkat çekici kampanyanın tanıtımı için ünlü komedyen Iliza Shlesinger ile iş birliği yaparak televizyon ve dijital platformlar için 60 saniyelik eğlenceli bir reklam filmi hazırladı.

Stellantis Küresel Pazarlama Direktörü Olivier Francois, kampanyanın amacını şu sözlerle özetliyor:

"Vatanseverliği mizahla harmanlayarak, Amerikan Milli Takımı'nın potansiyel başarısını sembolik ve tarihi bir Amerikan ismiyle kutlamayı amaçlıyoruz."