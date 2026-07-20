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Kaynak: AA

The New York Times'ın konu hakkında bilgi sahibi yetkililere dayandırdığı haberde; FBI yönetimi ülke genelindeki birimlere gönderdiği bildirimle, DHS personeline yönelik saldırı iddialarına ilişkin soruşturmaların artık yürütülmeyeceğini ifade edildi.

Yetkililer, bu değişikliğin hayata geçirilmesi halinde, ICE görevlilerinin karıştığı olaylara yönelik bağımsız kolluk denetiminin sonlandırılacağını söyledi.

Buna göre, bu görevin ICE bünyesindeki İç Güvenlik Soruşturmaları Birimine (HSI) devredilmesiyle, ICE yetkililerine ilişkin olayların fiilen aynı kurum tarafından soruşturulmasının önü açılacak.

Ayrıca ABD Adalet Bakanlığı ile İç Güvenlik Bakanlığı ortak açıklama yaparak söz konusu iddiayı reddetti.

NE OLMUŞTU?

ABD'nin Texas eyaletinin Houston kentinde 30 yılı aşkın süredir ülkede yaşayan Meksikalı Lorenzo Salgado Araujo, 7 Temmuz'da ICE polislerinin ateş açması sonucu yaşamını yitirmişti.

Ardından Maine eyaletinin Biddeford kentinde 13 Temmuz'da da Johan Sebastian Duran Guerrero adlı Kolombiya vatandaşı yine ICE ekiplerince vurulması sonrası hayatını kaybetmişti.

Biddeford'daki olay, ABD'de geçen yıl göçmenlik politikalarının katılaşmaya başlamasından bu yana ICE ekiplerinin güç kullanarak ölüme yol açtığı en az dokuz vakadan biri olarak belirtilmişti.