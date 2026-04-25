ABD'de tüp bebek tedavisi sonrası genetik olarak kendilerine ait olmayan bir bebekleri olan Floridalı çift, aylar süren arayışın ardından kızlarının gerçek ebeveynlerini tespit etti. Aile şimdi de kendi embriyolarının nerede olduğunu sorguluyor.

Habertürk'ün haberine göre, tüp bebek yöntemiyle dünyaya gelen bebeklerinin kendileriyle genetik bir bağı olmadığını öğrenen Amerikalı çift, kızlarının biyolojik ebeveynlerini tespit ettiklerini bildirdi.

ABD’nin Florida eyaletinde yaşayan Tiffany Score ve Steven Mills, bu gelişmeyi "yürek burkan bir yolculukta dönüm noktası" olarak nitelendirdi. Çift, 22 Nisan'da yaptıkları açıklamada, genetik testlerin uzun süredir bekledikleri yanıtları verdiğini doğruladı.

İngiliz gazete Daily Mail'de yer alan habere göre çift yaptıkları açıklamada, "Bugün bize ulaşan test sonuçları, bebeğimizin genetik ebeveynlerinin kimliklerinin tespit edildiğini doğruluyor" diye konuştu. Diğer çiftin kimliğini gizli tutacaklarını belirten ikili, onların mahremiyetine saygı duyulması gerektiğini dile getirdi.

'SORULAR YANITLANMADI'

Çift, bu gelişmenin bir aşamanın sonu olduğunu ancak yeni sorunları beraberinde getirdiğini ifade etti: "Kendi embriyolarımızın akıbetine ilişkin sorular hala yanıtsız ve bu soruların cevaplanması artık çok daha düşük bir ihtimal."

Kızları Shea şu anda dört aylık. Çift, "Kızımızın doğduğu gün olduğu gibi bugün de tek bir şeyden eminiz; bu çocuğu sonsuza dek seveceğiz ve onun ebeveynleri olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

NELER OLDU?

Mahkeme belgelerine göre, Score ve Mills çifti Orlando’daki Fertility Centre'da tedavi görmüş ve burada üç sağlıklı embriyo dondurulmuştu. Nisan ayında Tiffany Score’a, bu embriyolardan biri olduğu sanılan bir embriyo transfer edildi. Ancak Shea, 11 Aralık 2025’te doğduğunda çift bir terslik olduğunu fark etti.

Her ikisi de beyaz olan ebeveynler, bebeğin kendilerine benzememesi üzerine genetik test yaptırdı ve acı gerçekle yüzleşti; bebek biyolojik olarak onlara ait değildi.

HUKUKİ SÜREÇ SÜRÜYOR

Çiftin avukatı, müvekkillerinin bebeğe aşık olduklarını ancak kendi kayıp embriyoları nedeniyle derin bir endişe taşıdıklarını belirtti. Kendi embriyolarının başka bir aileye transfer edilmiş olma ihtimali, aileyi en çok sarsan düşüncelerden biri.

Söz konusu klinik bu ayın başlarında kapanacağını bildirdi. Uzmanlar, bu tür büyük hataların 2 bin döngüde bir görülecek kadar nadir olduğunu belirtse de, tüm teknolojik takiplere rağmen insan faktörünün hata payını tamamen ortadan kaldırmadığına dikkat çekiyor.