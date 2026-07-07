ABD Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, ülkenin dış ticaret açığı mayısta aylık bazda yüzde 42,2 artarak 77,6 milyar dolara yükseldi.
Piyasa beklentisi açığın 78,3 milyar dolar olması yönündeydi. Nisan ayına ilişkin veri ise 54,6 milyar dolar olarak revize edildi.
İHRACAT DÜŞTÜ, İTHALAT ARTTI
Mayıs ayında ABD’nin ihracatı bir önceki aya göre yüzde 3,2 azalarak 317,7 milyar dolara geriledi.
Aynı dönemde ithalat ise yüzde 3,3 artışla 395,3 milyar dolara çıktı. Bu tablo dış ticaret açığındaki hızlı yükselişte belirleyici oldu.
EN BÜYÜK AÇIK VERİLEN ÜLKELER
ABD’nin en yüksek ticaret açığı verdiği ülkeler arasında şu ekonomiler öne çıktı:
Vietnam: 20,6 milyar dolar
Tayvan: 19,4 milyar dolar
Meksika: 20,1 milyar dolar
Çin: 14,5 milyar dolar
Avrupa Birliği: 9,3 milyar dolar
Bunların yanı sıra Kanada, Almanya, Malezya, Güney Kore, Hindistan, İrlanda, İtalya, İsviçre, Japonya, Fransa ve İsrail de açık verilen diğer ticaret partnerleri arasında yer aldı.
FAZLA VERİLEN TİCARET PARTNERLERİ
ABD’nin ticaret fazlası verdiği ülkeler ve bölgeler ise şöyle sıralandı:
Hollanda: 9,1 milyar dolar
Hong Kong: 5,6 milyar dolar
Güney ve Orta Amerika: 4,8 milyar dolar
Avustralya: 1,9 milyar dolar
Birleşik Krallık: 1,4 milyar dolar
Brezilya: 1,1 milyar dolar
Singapur: 900 milyon dolar
Belçika: 700 milyon dolar
Suudi Arabistan: 300 milyon dolar
DIŞ TİCARETTE DİKKAT ÇEKEN TABLO
Açıklanan veriler, ABD ekonomisinde dış ticaret dengesinin mayıs ayında belirgin şekilde bozulduğunu ortaya koyarken, ihracattaki düşüş ve ithalattaki artışın açığı büyüten temel unsurlar olduğu görülüyor.