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Kaynak: AA

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, ülkenin dış ticaret açığı mayısta aylık bazda yüzde 42,2 artarak 77,6 milyar dolara yükseldi.

Piyasa beklentisi açığın 78,3 milyar dolar olması yönündeydi. Nisan ayına ilişkin veri ise 54,6 milyar dolar olarak revize edildi.

İHRACAT DÜŞTÜ, İTHALAT ARTTI

Mayıs ayında ABD’nin ihracatı bir önceki aya göre yüzde 3,2 azalarak 317,7 milyar dolara geriledi.

Aynı dönemde ithalat ise yüzde 3,3 artışla 395,3 milyar dolara çıktı. Bu tablo dış ticaret açığındaki hızlı yükselişte belirleyici oldu.

EN BÜYÜK AÇIK VERİLEN ÜLKELER

ABD’nin en yüksek ticaret açığı verdiği ülkeler arasında şu ekonomiler öne çıktı:

Vietnam: 20,6 milyar dolar

Tayvan: 19,4 milyar dolar

Meksika: 20,1 milyar dolar

Çin: 14,5 milyar dolar

Avrupa Birliği: 9,3 milyar dolar

Bunların yanı sıra Kanada, Almanya, Malezya, Güney Kore, Hindistan, İrlanda, İtalya, İsviçre, Japonya, Fransa ve İsrail de açık verilen diğer ticaret partnerleri arasında yer aldı.

FAZLA VERİLEN TİCARET PARTNERLERİ

ABD’nin ticaret fazlası verdiği ülkeler ve bölgeler ise şöyle sıralandı:

Hollanda: 9,1 milyar dolar

Hong Kong: 5,6 milyar dolar

Güney ve Orta Amerika: 4,8 milyar dolar

Avustralya: 1,9 milyar dolar

Birleşik Krallık: 1,4 milyar dolar

Brezilya: 1,1 milyar dolar

Singapur: 900 milyon dolar

Belçika: 700 milyon dolar

Suudi Arabistan: 300 milyon dolar

DIŞ TİCARETTE DİKKAT ÇEKEN TABLO

Açıklanan veriler, ABD ekonomisinde dış ticaret dengesinin mayıs ayında belirgin şekilde bozulduğunu ortaya koyarken, ihracattaki düşüş ve ithalattaki artışın açığı büyüten temel unsurlar olduğu görülüyor.