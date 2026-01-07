ABD'nin Minneapolis eyaletinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi'ne bağlı güvenlik güçleri bir kadını öldürdü.

Yayınlanan videoda kadının aracın içinde olduğu ve ICE görevlisinin yakın mesafeden ateş ettiği görülüyor. Öte yandan olayın ardından çok sayıda kişi buna tepki olarak Portland ve 34. Cadde'de toplandı.

'İÇ TERÖRİZM EYLEMİ'

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, kadının polis memurlarının üzerinden arabayla geçmeye çalıştığını ve bunun bir iç terörizm eylemi olduğunu belirtti.

'MİNNEAPOLİS'TEN DEFOLUN GİDİN'

ABD vatandaşının öldürülmesinin ardından Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey, (Göçmenlik ve Gümrük muhafaza güçleri hk.) 'Minneapolis'ten defolun gidin.' açıklamasında bulundu.