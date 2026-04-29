ABD Ticaret Bakanlığı, mart ayına ilişkin dayanıklı mal sipariş verilerini paylaştı.

Buna göre, dayanıklı mallara yönelik siparişlerin tutarı martta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,8 artarak 318,9 milyar dolara geldi.

Piyasa beklentisi, dayanıklı mal siparişlerinin tutarının bu dönemde yüzde 0,4 artması öngörülüyordu.

Dayanıklı mal siparişlerinin tutarı şubatta yüzde 1,2 düşmüştü.

Ulaşım hariç siparişler martta yüzde 0,9 artarken, savunma hariç siparişler yüzde 0,3 indi.

Kullanım ömrü en az 3 yıl olan ürünleri içeren dayanıklı tüketim mallarına yönelik siparişler, sanayi üretimine ilişkin bilgi vermesi açısından dikkat çekiyor.