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Kaynak: Haber Merkezi

ABD'de hasadın yoğunlaştığı dönemde Trump yönetimi çiftçilere yönelik 8 milyar dolarlık destek sağlayacağını açıkladı.

Bloomberg'de yer alan habere göre ABD Tarım Bakanlığı’nın konuya dair yaptığı açıklamasına göre, “Hasat Yakıt Desteği” programı, çiftçilerin 2026 üretim yılında hesaplamalara dayalı tahmini zararlarının bir bölümünü karşılayacak.

Ödemelerde alan büyüklüğü esas alınırken, üretim maliyeti tahminleri ile verim ve fiyat öngörüleri de hesaplamaya dahil edilecek.

Bakanlığın 18 Ekim’de sona eren haftaya ilişkin verilerine göre, soya fasulyesi hasadının yüzde 64’ten fazlası tamamlandı. Mısırda ise ürünün yaklaşık yarısı hasat edildi.

ABD ile İran arasındaki çatışmanın Hürmüz Boğazı üzerinden yakıt ihracatını kısıtlaması, dünya genelinde motorin fiyatlarını yükseltti. ABD’de perakende motorin fiyatı eylül ayında galon başına 6,50 dolarla rekor seviyeye çıktı (ABD'de bir galon yaklaşık 3,785 litreye denk geliyor).

Trump yönetimi, ödemeleri yılın başlarında başlayan 12 milyar dolarlık kurtarma paketinin ardından haziran ayında da 11,1 milyar dolarlık yeni tarım desteği önermişti.

Trump’ın gümrük tarifeleri üzerinden yürüttüğü ticaret savaşları da ABD’nin tarım ihracatını aksattı ve maliyetlerin yükselmesine katkıda bulundu.

Yeni yakıt desteği, Trump’ın Kansas’ta bir mitingde konuşma yapmasının planlandığı gün açıklandı.

Trump, yükselen fiyatlar karşısında motorin arzını artırmak için Rusya’ya da yöneldi. Bu adım, ABD’nin müttefikleri ve kendi partisindeki bazı isimlerle görüş ayrılığına yol açtı.