ABD’nin Rhode Island eyaletinde yer alan Pawtucket’ta buz hokeyi maçı sırasında silahlı saldırı düzenlendi.

Dennis M Lynch Arena adlı buz pistinde düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edilirken, buz pisti tahliye edildi.

ABD basını, saldırganın etkisiz hale getirildiğini belirterek, saldırının iki yerel okulun erkek takımları arasında oynanan buz hokeyi maçı sırasında gerçekleştiğini ifade etti.