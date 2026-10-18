Kaynak: AA

ABD’nin Kansas eyaletine bağlı Wichita kentindeki Stryker Spor Kompleksi’nde bir gencin futbol maçı oynadığı sırada sahaya giren pikap türü bir araç, oyuncuların ve izleyicilerin arasına daldı. Olayda 6 yaşındaki bir çocuk ile 35 yaşındaki bir erkek hayatını kaybetti. Aralarında 5 çocuğun da bulunduğu toplam 11 kişi yaralandı.

YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Wichita Polis Departmanı yetkilisi Aaron Moses, yerel saatle 15.25 sıralarında çok sayıda acil ihbar aldıklarını ve olay yerine ulaştıklarını belirtti. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı aktarıldı. Hayatını kaybeden çocuk ile yetişkinin birbiriyle akraba olmadığı da açıklandı.

34 YAŞINDAKİ KADIN SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Olayın ardından aracıyla sahada kalan 34 yaşındaki kadın sürücü, polis ekiplerince gözaltına alındı ve sorgusuna başlandı. Şüphelinin o sırada tesiste maçı olan bir çocuğunun bulunduğu, ancak aracını sürdüğü sahanın kendi çocuğunun oynadığı alan olmadığı kaydedildi. Sürücünün polisle iş birliği yaptığı, olayın kaza mı yoksa kasıtlı bir eylem mi olduğuna ilişkin geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

VALİ KELLY’DEN TAZİYE MESAJI

Kansas Valisi Laura Kelly, yaşanan olayın ardından yaptığı açıklamada gelişmeleri yakından takip ettiğini duyurdu. Wichita Belediye Başkanı ile sürekli iletişim hâlinde olduğunu belirten Kelly, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve olaydan etkilenen tüm çocuklara başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Tesisteki tüm etkinlikler ikinci bir duyuruya kadar iptal edildi.