

Amerika Birleşik Devletleri'nde doğup büyüyen, 2 çocuk ve 1 torun sahibi Tani Madencioğlu, çocukluk ve gençlik yıllarında elinden düşürmediği fırçasına uzun bir ara vermişti. Üniversite eğitimi sırasında eşi Volkan Madencioğlu ile tanışıp evlenen ve hayatını Türkiye-ABD hattında sürdüren Madencioğlu, 9 yıl önce kesin dönüş yaptıkları Düzce'de hayallerine geri döndü.

Düzce Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (BELMEK) bünyesindeki ücretsiz resim kursuna katılan Madencioğlu, burada geçirdiği 9 yılda kara kalemden yağlı boyaya kadar pek çok teknikle sanatını geliştirdi.

"RESİM YAPARKEN DÜNYA AKLIMDAN ÇIKIYOR"



Resim yapmanın kendisi için bir meditasyon olduğunu belirten Tani Madencioğlu, sanatın ruhu üzerindeki iyileştirici etkisini şu sözlerle anlatıyor:

"Resim yaparken başka bir şey düşünmüyorum, adeta dünya aklımdan çıkıyor. Ne kötü haber ne kötü hava, hepsini unutuyorum; sadece resmime odaklanıyorum. Bu bana sakinlik ve huzur veriyor. Yeteneğiniz olmasa bile denemelisiniz, boya benim kanıma işlemiş durumda."



ATIK MALZEMELERİ SANATA DÖNÜŞTÜRÜYOR



Sanatında sınır tanımayan Madencioğlu, sadece geleneksel tuval üzerine değil, günlük hayatta karşılaştığı atık materyalleri de değerlendiriyor. Akçakoca sahilinden topladığı taşlar, inşaat atığı laminantlar, kağıt ve plastik parçalar onun fırçasıyla birer sanat eserine dönüşüyor.

MADENCİOĞLU’NUN SANAT SERÜVENİ:

Bugüne kadar kara kalem, sulu boya, akrilik ve yağlı boya teknikleriyle 200'ü aşkın eser üretti.

Düzce BELMEK çatısı altında 9 yıldır teknik eğitim alıyor.

2026 yılı içerisinde sanatseverlerle buluşacağı ilk kişisel sergisini açmaya hazırlanıyor.



SANATSEVERLER İÇİN İLHAM KAYNAĞI



Tani Madencioğlu'nun hikayesi, hobilerine ara vermek zorunda kalan birçok kişi için örnek teşkil ediyor. Düzce’nin kültürel zenginliğine katkı sunan sanatçı, hem doğayı koruyan "atık değerlendirme" yaklaşımıyla hem de disiplinli çalışmasıyla kursiyerlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor.