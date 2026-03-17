Senato Yargı Komitesi üyesi Dick Durbin ve Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi üyesi Jamie Raskin, Noem'in soruşturulması talebiyle Adalet Bakanı Pam Bondi'ye mektup gönderdi.

Mektupta, mart başında Kongre'de verdiği ifadelerde "yanıltıcı ve yalan beyanlarda" bulunmakla suçlanan Noem'in hem Senato hem de Temsilciler Meclisi Adalet Komiteleri önündeki konuşmalarında birden fazla "kanıtlanabilir yanlış ifade" kullandığı aktarıldı.

Noem'in İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) ve Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) birimlerinin federal mahkeme kararlarına uyduğuna dair açıklamalarının belgelenmiş ihlallerle çeliştiği belirtilen mektupta, yemin altında yalan söylemenin ABD yasalarına göre suç teşkil ettiği hatırlatıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, 5 Mart'ta İç Güvenlik Bakanı Noem'in 31 Mart itibarıyla görevinden ayrılacağını ve yerine Cumhuriyetçi Oklahoma Senatörü Markwayne Mullin'in göreve başlayacağını açıklamıştı.