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Kaynak: AA

ABD'nin California eyaletindeki bir havalimanından kalkış yaptıktan sonra düşen uçakla ilgili açıklama yapıldı. Edwards Hava Kuvvetleri Üssü'nün yaptığı açıklamaya göre ABD Hava Kuvvetlerine ait B-52 Stratofortress tipi askeri bombardıman uçağındaki 8 kişinin yaşamını yitirmiş olabileceği bildirildi. Yetkililer, kazanın niteliği gereği uçaktakilerin kurtulma şansının olmadığını açıkladı.

Edwards Hava Kuvvetleri Üssü, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, yerel saatle 11.20'de havalanan uzun menzilli askeri uçağın düşmesi sonucu uçakta bulunan 8 personelin tamamının hayatını kaybettiğinin değerlendirildiğini duyurdu. İlk belirlemelere göre kazanın "hayatta kalınabilir nitelikte olmaması" nedeniyle personelin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Acil müdahale ekiplerinin kaza kırım bölgesindeki çalışmaları devam ederken, askeri yetkililer uçakta bulunan tüm personelin kesin durumunu ve kimliklerini netleştirmek için faaliyetlerini sürdürüyor. Kazaya uğrayan Boeing B-52 Stratofortress, ABD Hava Kuvvetlerinin çeşitli askeri operasyonlarda kullandığı stratejik ve uzun menzilli bombardıman uçakları arasında yer alıyor.