ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının başladığı 28 Şubat’tan bugüne dünya ekonomisinde hareketlilik durmadı. Dünyada enerji pazarının en kritik geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı önce İran’ın kendisi tarafından kapatıldı, ardından ABD tarafından ablukaya alındı.

Pakistan arabuluculuğundaki müzakereler de istenen sonucu vermedi. Yaşanan gelişmeler tüm dünyada enerjiye ulaşma maliyetlerini artırdı.

ABD de bu tablodan muaf olamadı. Saldırıların başladığı 28 Şubat’tan bugüne ABD’de akaryakıt fiyatları yüzde 50 arttı. ABD'de benzin fiyatları Temmuz 2022'den bu yana ilk kez galon başına 4,50 doları aştı.