ABD'nin Maine eyaletinden kalkış yapan Bombardier Challenger 600 tipi özel jet yere çakıldı. Uçakta 8 kişi olduğu açıklanırken, sağlık durumlarına ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI, SAĞLIK DURUMLARI BELLİ DEĞİL

ABD Federal Havacılık İdaresinden (FAA) yapılan açıklamada, Bombardier Challenger 600 tipi jetin, Bangor Uluslararası Havalimanı'ndan kalkışı sırasında düştüğü belirtildi.

Uçakta 8 kişinin bulunduğu bilgisi paylaşılan açıklamada, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Havalimanından yapılan açıklamada da pistin geçici olarak kapatıldığı belirtilerek, vatandaşlardan havalimanından uzak durmaları istendi.

Yolcuların sağlık durumuna ilişkin henüz açıklama yapılmadı.