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Kaynak: AA

Irak resmi haber ajansının adını vermediği Iraklı üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı haberde, sınır kapısında bir patlama yaşandığı ve saldırı sonrasında kapının geçici olarak kapatıldığı belirtildi.

Kuveyt ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, saldırının kamikaze İHA'larla gerçekleştirildiği resmen doğrulandı.

Saldırı sonucunda sınır kapısında maddi hasar meydana geldiği, ancak herhangi bir can kaybı yaşanmadığı ifade edildi.

GÜVENLİK OPERASYONLARI VE BÖLGEDEKİ DURUM

Kuveyt kara kuvvetleri birlikleri ile patlayıcı imha ekipleri, sahanın güvenliğini sağlamak ve risklerden arındırmak amacıyla prosedürlere uygun olarak güvenlik operasyonlarına başladı ve İHA kalıntıları sahadan kaldırıldı.

Yapılan resmi açıklamalarda saldırının menşeine ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Öte yandan, olaydan bir gün önce ABD ordusu tarafından İran'ın Irak sınırında yer alan Şelemçe Sınır Kapısı'na düzenlenen saldırıda 2 kişi hayatını kaybetmişti.