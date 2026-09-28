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Yunanistan'da ABD'nin Atina Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle'un hükümeti düşürmekle tehdit ettiği yönündeki iddia tartışma yarattı.

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis, düzenlediği basın toplantısında iddialara ilişkin açıklamada bulundu. Marinakis, Yunanistan hükümetine yönelik herhangi bir tehdit olmadığını belirterek, “Ciddiyetle söylemek gerekirse böyle bir şeye asla müsamaha gösterilmezdi” dedi.

Marinakis ayrıca ABD ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin her zamankinden daha yakın olduğunu savundu.

“BURADA DA YAPABİLİRİZ” İDDİASI

The Wall Street Journal'ın haberine göre Guilfoyle, mart ayında Atina'da Yunan ve ABD'li yetkililerin katıldığı bir akşam yemeğinde Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanı Stavros Papastavrou ile tartışma yaşadı.

Haberde Guilfoyle'un, o dönemde Romanya hükümetinin düşeceğine yönelik öngörülere atıfta bulunarak, “Bunu istediğimiz her ülkede yapabiliriz. Burada da yapabiliriz” dediği ileri sürüldü.

Papastavrou'nun ise ABD'nin “halkın seçtiği Yunanistan hükümetini” değiştiremeyeceğini söylediği iddia edildi.

Guilfoyle'un avukatı, Büyükelçi ile Papastavrou arasındaki görüşmenin bu şekilde gerçekleşmediğini açıkladı.

MUHALEFETTEN HÜKÜMETE TEPKİ

Yunanistan'daki muhalefet partileri de iddiaların ardından hükümeti sessiz kalmakla eleştirerek konunun açıklığa kavuşturulmasını talep etti.

İddialarda atıfta bulunulan Romanya'da ise 5 Mayıs'ta Meclise sunulan gensoru önergesinin oy çokluğuyla kabul edilmesinin ardından Başbakan Ilie Bolojan liderliğindeki hükümet düşmüştü.