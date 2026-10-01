Gelişen yapay zekâ teknolojilerinin siber güvenlik açıkları ve veri sızıntılarına yol açması sonrası sektörden yükselen "gelişimi yavaşlatma ve denetleme" çağrıları, Washington'da dev bir zirveyle karşılık buldu. ABD Başkanı Donald Trump; Elon Musk, Jensen Huang, Mark Zuckerberg, Satya Nadella ve Sundar Pichai gibi teknoloji dünyasının önde gelen isimleriyle Beyaz Saray'da düzenlenen yemekli toplantıda bir araya gelerek güvenlik endişelerini masaya yatırdı.

DEVLET DÜZENLEMESİ YERİNE "KENDİ KENDİNİ DENETLEME" İLKESİ

Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson ve hükümet yetkililerinin de katıldığı görüşmelerin ardından ortak bir bildiri duyuruldu. Johnson'ın "sektörün gönüllü prensip beyanı" olarak tanımladığı mutabakat, şirketlerin yapay zekâyı kontrollü biçimde geliştirmelerini ve kendi iç denetim mekanizmalarını çalıştırmalarını öngörüyor.

Devlet eliyle sert yasal yaptırımlar getirmek yerine süreci şirketlerin öz denetimine bırakan Donald Trump, imzalanan metni "etik olarak bağlayıcı" (morally binding) bir anlaşma olarak niteledi. Sıkı devlet düzenlemelerinin ABD'nin küresel rekabet gücünü zayıflatacağını savunan Trump yönetimi, teknoloji devlerinin kendi kısıtlamalarını belirlemesini yeterli buldu.

LİDERLERİN AÇIKLAMALARI VE SEKTÖRÜN GELECEĞİ

Zirvede OpenAI ve Anthropic gibi kritik şirket temsilcilerinin ve sektör aktörlerinin bulunması dikkat çekerken, ortaya çıkan çerçevenin tüm sektörü kapsayacak genel bir tutum belgesi olduğu ifade edildi. Haftalardır süren yapay zekâyı frenleme ve yasal çerçeveye oturtma tartışmaları, günün sonunda yasal bir yaptırım gücü taşımayan ve tamamen şirketlerin insafına dayanan "gönüllü taahhütler" zinciriyle tamamlanmış oldu.