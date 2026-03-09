ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD’de düzenlenen etkinlikte önemli açıklamalarda bulundu.

Rubio, Tahran yönetimini "istikrarsızlığın kaynağı" olarak değerlendirerek, "Operasyonun amacı, İran rejiminin füze fırlatma kabiliyetini, fabrikalarını ve donanmasını yok etmektir. Tahran yönetiminden başka kötü bir rejim yok. Ordumuz görevini yerine getiriyor; bu görev tamamlandığında dünya daha güvenli bir yer olacak. İran'ın her geçen gün daha az füzesi, daha az fırlatma rampası var ve fabrikaları daha az üretim yapıyor. Donanmaları adeta yok ediliyor” sözlerini sarf etti.

İran’ın, komşu ülkelere, enerji altyapılarına ve sivil nüfuslarına saldırdığını iddia eden Rubio, "Komşu ülkelere, enerji altyapılarına ve sivil nüfuslarına saldırıyorlar. Bu kabul edilemez bir tehdittir ve ordumuz bu kabiliyeti ortadan kaldırmak üzere görev başındadır" diyerek "Epic Fury" operasyonunun derinleşeceği sinyalini verdi.