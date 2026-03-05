İran ile ABD-İsrail arasında Orta Doğu'da yaşanan savaş dünyayı adeta ateş çemberine çevirdi.

ABD ve İsrail'in İran'a füzeli saldırılarıyla başlayan saldırılara İran, başta İsrail olmak üzere ABD askeri üssü bulunan Körfez ülkelerini füze ve dronlarla hedef aldı.

ABD VE İSRAİL, İRAN'A YÖNELİK SALDIRILARDA DEĞİŞİKLİĞE GİDİYOR

İran'a yönelik yoğun ABD ve İsrail saldırılardan sonra Washington ve Tel Aviv yönetiminin İran planında değişikliğe gittiği iddia edildi.

"YOĞUNLUĞU AZALACAK"

İsrail basınında yer alan habere göre ABD ve İsrail, İran'a yönelik saldırıların yoğunluğunu düşürerek, saldırıları daha uzun süre devam ettirmeyi hedefliyor.

TRUMP, İRAN'A YENİ SALDIRI İÇİN SÜRE VERMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a 2 hafta içinde saldırmamaları halinde Tahran rejiminin nükleer silahlara sahip olabileceğini iddia ederek, "Çılgın kişilerin elinde nükleer silahlar olduğunda kötü şeyler yaşanır" ifadesini kullanmıştı.

"A PLANINIZ BAŞARISIZ OLDU, B PLANINIZ DAHA BÜYÜK BİR BAŞARISIZLIK OLACAK"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik, "A planınız olan hızlı ve temiz bir askeri zafer başarısız oldu Sayın Başkan. B planınız ise daha da büyük bir başarısızlık olacak" dedi.