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Kaynak: AA

Haşdi Şabi Medya Müdürlüğü ve Ninova Operasyonlar Komutanlığı tarafından yapılan açıklamalarda, özellikle ülkenin kuzeyindeki Ninova vilayetinde yoğunlaşan can kayıplarının yanı sıra kuruma ait pek çok binada ciddi maddi hasar oluştuğu belirtildi.

Resmi güvenlik kurumlarının doğrudan hedef alındığına dikkat çekilen açıklamada, bu operasyon "Irak'ın egemenliğinin açık bir ihlali" ve bölgedeki istikrarı tehdit eden "son derece tehlikeli bir tırmanış" olarak nitelendirildi.

CENTCOM SALDIRILARI DOĞRULADI, BASRA VE VASİT'TE PATLAMALAR

Operasyon, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan resmi açıklamayla da doğrulandı. CENTCOM, ABD ve Suudi güçlerinin Irak'ın doğusunda konumlanan İran yanlısı gruplara ait hedefleri vurduğunu bildirdi. Bu hava harekatının hemen ardından Bağdat'ın güneyinde yer alan Vasit vilayeti ile Basra'da şiddetli patlama sesleri duyulduğu rapor edildi.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN İHA MİSİLLEMESİ AÇIKLAMASI

Gerilimin bir diğer boyutu ise Suudi Arabistan cephesinde yaşandı. Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, Riyad ve Doğu Bölgesi'nde yer alan stratejik petrol tesislerine yönelik kapsamlı bir insansız hava aracı (İHA) saldırısı girişiminin engellendiğini açıkladı. Hava savunma sistemleri tarafından havada imha edilen çok sayıda İHA'nın, Irak topraklarından kalktığı ve saldırının İran destekli milisler tarafından koordine edildiği vurgulandı.