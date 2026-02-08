ABD ile Rusya arasında son nükleer silah sınırlama anlaşması olan New START'ın süresi doldu. Ancak iki ülke, anlaşmayı resmen yenilememelerine karşın, mevcut kurallara bağlı kalmak konusunda gayri resmi bir uzlaşıya vardı.

Bu karar, nükleer silahlanma yarışının önlenmesi açısından kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

KREMLİN'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Washington ve Moskova'nın yeni bir anlaşma için müzakerelere başlayacağını doğruladı.

Peskov, yeni anlaşmanın yürürlüğe gireceği süreye kadar eski şartlara uyulması konusunda tarafların hemfikir olduğunu belirtti. Konu, Abu Dabi'deki görüşmelerde ele alındı.

BEYAZ SARAY DA MUTABAKATI TEYİT ETTİ

Beyaz Saray'dan bir yetkili, ABD ve Rusya'nın anlaşma şartlarını korumak için anlaştığını ifade etti. Yetkili, "Daha fazla nükleer silah üretme veya yeniden silahlanma planı yok, statüko devam edecek" dedi.

START anlaşması, 1991'de ABD ve Sovyetler Birliği arasında imzalanarak nükleer felakete karşı bir kalkan oluşturdu. Her iki tarafın 6 binden fazla nükleer savaş başlığı konuşlandırmasını yasaklayan bu anlaşmanın yerini, 2010'da Prag'da imzalanan New START aldı.

New START, dönemin ABD Başkanı Barack Obama ve Rus lider Dmitry Medvedev tarafından imzalandı. Anlaşma, her iki ülkenin en fazla 700 füze ve bombardıman uçağında bin 550 nükleer savaş başlığı bulundurmasına izin veriyordu. Başlangıçta 2021'de sona ermesi planlanan anlaşma, 5 yıl uzatılmıştı.

RUSYA'NIN ASKIYA ALMA KARARI

Rusya, Şubat 2023'te anlaşmanın bazı yönlerinde sorunlar yaşandığını belirterek New START'ı askıya aldı. Moskova, ABD'nin anlaşmanın temel ilkelerine aykırı adımlar attığını savundu.

Ancak Rusya, askıya alma kararına rağmen sınırlamalara bağlılığını Şubat 2026'ya kadar sürdüreceğini açıklamıştı.