ABD ve İsrail’in İran’a saldırıları ile başlayan savaş devam ediyor. İran Kızılayı savaşta 1332 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. ABD ve İsrail, başta Tahran olmak üzere İran’ın çeşitli kentlerini bombalarken İran ordusu ise bölgedeki ABD üslerini füze ve İHA’lar ile vurdu.

ABD ve İsrail saldırılara devam ederken başkent Tahran’da büyük protesto düzenlendi. Tahran’daki İmam Humeyni Büyük Musalla Camisi'nde ​​​​​​​kılınan cuma namazının ardından ABD ve İsrail aleyhine gösteri düzenlendi.

Tahran’da, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının başladığı 28 Şubattan sonraki ilk cuma namazı kılındı.

Binlerce İranlının katıldığı namazda ABD, İsrail ve İngiltere aleyhine sloganlar atılırken hutbede, “Hamaney’in intikamının alınacağı” mesajı verildi.

Namaz sonrası bölgeden ayrılmayan kalabalık, “ABD’ye ölüm, İsrail’e ölüm, İngiltere’ye ölüm", Zafere kadar savaş savaş", "Sonuna kadar durmayacağız, ne uzlaşı ne teslimiyet" sloganları eşliğinde yürüyüş gerçekleştirdi.

İran emniyet güçlerinin yoğun güvenlik önlemleri aldığı protestolar, olaysız şekilde son buldu.