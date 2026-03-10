NATO'da komutanlık yapmış olan Wesley Clark'ın 2007 yılında yaptığı bir röportaja atıfta bulunan Ertürk, ABD'nin bir planında 5 yılda 7 ülke hedef alındığını söyledi.

ABD VE İSRAİL'İN 'SİNSİ' PLANI

Ertürk ayrıca, ABD'nin planları ile Netenyahu'nun bir kitabında geçen 4 hedef ülkenin nasıl örtüştüğünü açıkladı ve şöyle uyardı: Ne yazık ki ülkemiz bu planların Irak, Libya ve Suriye ayağında kullanıldı. Şimdi İran ayağında da bizi kullanmak istiyorlar ve bu kapsamda provokasyonlar ve ikna çalışmaları yapıyorlar.

Ertürk'ün paylaşımı şöyle:

NATO Avrupa Müttefik Kuvvetleri Komutanlığı yapan Orgeneral Wesley Clark’ın 2007’de yaptığı bir röportajda anlattığına göre ABD Savunma Bakanlığı’nda gördüğünü söylediği bir planda “5 yılda 7 ülke” hedef alındığını ifade etti.

Clark’ın söylediğine göre listede şu ülkeler vardı:

1. Irak – Iraq

2. Suriye – Syria

3. Lübnan – Lebanon

4. Libya – Libya

5. Somali – Somalia

6. Sudan – Sudan

7. İran – Iran

Benjamin Netanyahu 1986’da editörlüğünü yaptığı Terrorism: How the West Can Win adlı kitapta özellikle şu ülkeler hedefe alınır:

-Iran

-Syria

-Libya

-Irak

Sonuç olarak söylemek gerekirse; Bölgede İsrail liderliğinde bir siyasi ve ekonomik harita çiziliyor.

Wesley Clark’ın söylediği 6 ülkenin işi halledildi, şimdi son ülke İran’ın işini görmeye çalışıyorlar. Aynı zamanda Netanhu’nun da öngördüğü 4 ülkeden 3’nün işi görüldü, dördüncü ülke olan İran’ın işini bitirmeye çalışılıyor. Ama İran’da sert kayaya çarptılar. Arkada Çin ve Rusya var.

Biz de testi kırılmadan yine aynı hataları yapmamamız için uyarmaya ve farkındalık sağlamaya çalışıyoruz.