Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, ABD ve İsrail’in İran’a saldırısının Türkiye’ye ekonomik etkilerine ilişkin X hesabından paylaşım yaptı. İktidarın "güçlü ekonomi" söyleminin böylesi bir küresel şok karşısında test edileceğini belirten Karabat, akaryakıt fiyatlarının sabitlenmesi gerektiğini söyledi.

'AKP BU REZERVLERE GÜVENİYORSA İŞTE KULLANMANIN TAM ZAMANI'

Özgür Karabat’ın "Acil önlem çağrısı: Akaryakıt sabitlensin, KÖİ (Kamu-Özel İşbirliği) ödemeleri ertelensin" başlıklı açıklama şöyle:

ACİL ÖNLEM ŞART! AKARYAKIT FİYATLARI SABİTLENSİN, KÖİ ÖDEMELERİ FAİZSİZ ERTELENSİN.

1) Savaşın başlaması ve İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatması ile petrol fiyatları hızla çıkacaktır. AKP’nin güçlü ekonomi masalının ne kadar boş olduğunu bir kez daha göreceğiz. Petrol zamlarından kaynaklı A’dan Z’ye her şeye zam yağacak. Bedeli yine vatandaş ödeyecek!

2) Yaklaşık 3 yıldır yüksek enflasyona rağmen enflasyonda herhangi bir gelişme sağlayamayan Mehmet Şimşek, suçu kuraklığa, eğitime, sağlığa, kiraya, gıdaya vb. bağlıyordu. Bu sefer de Şimşek, İran kaynaklı artışları bahane yapacaktır.

3) Sözde Merkez Bankası rezervleri rekor kırıyor. Ama hepimiz biliyoruz ki bu rezerv artışı carry trade, yüksek faiz ve altın fiyatlarındaki artıştan kaynaklı. Yani sağlıklı bir rezerve sahip değiliz. AKP bu rezervlere güveniyorsa işte kullanmanın tam zamanı!

4) Nakliye ve enerji fiyatları, en temel maliyet kalemini oluşturuyor. Bunlarda fiyatlar sabitlensin. Zaten açlık sınırının altında yaşayan on milyonlarca yurttaşımız bir de bu krizin bedelini ödemesin.

5) Devlete büyük yük olan kamu özel işbirliği (KÖİ) projelerine yapılan aylık ödemeler süresiz ve faizsiz ertelensin. Küresel gerginlikler bitince bu sözleşmeler TL’ye çevrilip düşük faizden yeniden yapılandırılsın. Gerekiyorsa projeler kamulaştırılsın.

6) Mehmet Şimşek göreve başladığında KDV’yi %18’den %20’ye çıkarmıştı. KDV yeniden %18’e çekilsin. İşletmelerimizi koruyacak adımlar da atılmalı. SGK ve Bağ-Kur ödemeleri 3 ay faizsiz ertelensin. Dönem sonunda gerekiyorsa yeniden uzatılsın.

7) Emekliye, memura, okuldaki öğrenciye sıra gelince “Bütçe yetersiz” diyenler, buyurun fırsat. Yüz milyarlarca liralık faiz ödemelerini bu olağanüstü dönemde halka harcayın. Savaşı bahane edip ekonomideki başarısızlıklarınızı gölgelemeyi bırakın.