ABD ve İsrail’in İran’a karşı başlattığı savaş 18 gündür devam ediyor. Savaş boyunca ABD ve İsrail, İran’a yönelik hedefleri vururken, İran ise bölgedeki ABD üslerine ve İsrail hedeflerine saldırıyor.

Öte yandan İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatması uluslararası petrol sevkiyatını ve piyasaları etkilemeye devam ediyor. ABD Başkanı Trump son olarak NATO müttefiklerine ve bazı bölge ülkelerine ortak hareket etmek için çağrı yaparken İngiltere ve Almanya, bunun bir ‘NATO savaşı’ olmadığını belirterek çağrıyı reddetti.

İran Sağlık Bakanlığı'na göre, 28 Şubat'tan bu yana ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında en az 1.444 kişi öldü ve 18 bin 551 kişi yaralandı.

İsrail bir yandan İran’a saldırmaya devam ederken diğer yandan Lübnan’ı vuruyor.

İşte savaşın 18’inci gününde yaşananlar…

İSRAİL, LÜBNAN’DA YENİ SALDIRI: ÖNCE TAHLİYE UYARISI GELDİ

Lübnan’da yeni saldırıya hazırlanan İsrail’den bazı bölgeler için tahliye uyarısı yaptı. İsrail ordusunun Arapça konuşan sözcüsü, Hizbullah'a ait "askeri altyapının" saldırı hedefi olduğunu ve haritada kırmızıyla işaretlenmiş binadaki ve bitişik yapılardaki sakinlerin en az 300 metre uzaklaşmaları gerektiğini söyledi. İsrail’in işaretlediği yerler arasında bir eczane, restoran ve kahve dükkanı da bulunuyor. İsrail ordusu uyarının ardından Lübnan'ın güneyindeki Bint Jbeil'e hava saldırıları düzenlemeye başladı.

BAĞDAT VE ERBİL’DE ŞİDDELİ ÇATIŞMALAR: ABD ELÇİLİĞİ VURULDU

Irak’ın başkenti Bağdat ve Erbil kentlerinde şiddetli çatışmalar yaşanırken patlama sesleri duyuldu. Bağdat’ın Cadiriye bölgesinde Haşdi Şabi’nin karargâh olarak kullandığı bir eve iki hava saldırısı düzenlendi. Güvenlik kaynaklarına göre en az iki kişi öldü. ABD Büyükelçiliği'nin de dronlarla vurulduğu belirtildi. Elçiliğe atılan iki Katyuşa roketinin savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiği açıklandı. Büyükelçiliğin yakınındaki Yeşil Bölge'de bir otelin üst katı da dron ile hedef alındı. Otelin çatısından duman yükseldi. ABD üssünün de bulunduğu Erbil Havalimanı yakınlarında da şiddetli patlama sesi duyuldu, etkisiz hale getirilen bir kamikaze insansız hava aracı bir alışveriş merkezinin yakındaki yerleşim yerine düştü. İki kentteki çatışmalarda toplam 4 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

DEVRİM MUHAFIZLARI: HAYATINI KAYBEDENLER ARASINDA ÇOCUKLAR DA VAR

İran Devrim Muhafızları, Arak kentinde düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenler arasında iki yaşındaki kız çocuğu ile 3 günlük bebek kardeşi de yer aldığını açıkladı. Açıklamada Üç günlük Mojtaba'mızın haksız yere dökülen kanı, alçak Amerikalı ve Siyonist haydutlara karşı savaşımızda bizi daha da kararlı hale getiriyor" ifadeleri yer aldı.

AYRINTILAR GELİYOR...