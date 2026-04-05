ABD-İsrail'in İran'a saldırılarında Erdebil eyaletine bağlı Germi ve Cafer Abad ilçelerinde 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Tesnim Haber Ajansı'na göre, Erbil Vali Yardımcısı İbrahim İmami konuya ilişkin bilgi verdi.

İSFAHAN'DA 1 İHA DÜŞÜRÜLDÜ

ABD-İsrail saldırıları altındaki İran'ın İsfahan kentinde de MQ-9 tipi bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü bildirildi. Tesnim, Devrim Muhafızları Merkezi Eyaleti Karargahı tarafından yapılan açıklamayı yayımladı.

Açıklamada, "İsfahan semalarında tespit edilen bir MQ-9 tipi İHA imha edilmiştir." ifadeleri kullanıldı. Savaşın başladığı 28 Şubat'tan bu yana Devrim Muhafızları tarafından düşürülen İHA sayısının 160'ı geçtiği kaydedildi.