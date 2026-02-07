İtalya'nın Milano-Cortina kentlerinin ev sahipliği yapacağı 25. Kış Olimpiyat Oyunları’nın açılış töreni dün gerçekleşti. Ana etkinliğin San Siro Stadı’nda yapılan ana etkinliğin yanı sıra Predazzo, Livigno ve Cortina kasabalarında da eş zamanlı açılış seremonileri gerçekleştirildi.

Sporcular, ülkelerinin bayraklarıyla 4 farklı noktada düzenlenen geçit törenlerinde yer aldı.

Açılış töreninde en dikkat çeken anlardan biri ABD’li sporcuların geçişi sırasında yaşandı. Stadyumda töreni izleyen çok sayıda sporsever ABD’li sporculara tepki göstererek yuhalandı. ABD’li sporcuların yuhalanması sırasında kameralar tribünlere yönelerek sporcuları ayakta alkışlayan ABD Başkan Yardımcısı JD Vence’i gösterdi. Vence o sırada sporcuları ayakta alkışlıyordu. ABD, Kış Olimpiyatları’nda çeşitli kategorilerde mücadele edecek toplam 235 sporcu ile temsil ediliyor.

ABD’nin yanı sıra Gazze’de son 2 yılda 70 binin üzerinde sivilin ölümünden sorumlu olan İsrail’i temsil eden sporcular da yuhalandı.

ABD’de Trump yönetiminin Gazze’deki İsrail yanlısı tutumu başta olmak üzere ortaya koyduğu politika çok sayıda ülkede tepki çekiyor. Trump yönetiminin savaş yanlısı politikalarının Kış Olimpiyatları’nda da protesto edilmesi sosyal medyada gündem oldu.