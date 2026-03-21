ABD ve İsrail’in İran’a karşı başlattığı savaş 22 gündür devam ediyor. Karşılıklı saldırılar devam ederken tedirgin eden bir gelişme yaşandı. ABD ve İsrail, İran’ın en kritik nükleer tesislerinden biri olan Natanz’ı vurdu.

İran Atom Enerjisi Kurumu ABD ve İsrail’in, İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetleri açısından kritik önem taşıyan Natanz Şehid Ahmedi Ruşen Nükleer Merkezi’ne saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Açıklamada, ABD ve İsrail’in uluslararası yükümlülükleri hiç sayarak söz konusu eylemi gerçekleştirdiği ifade edildi.

İran Atom Enerjisi Kurumu, saldırılar sonucunda yapılan teknik incelemelere göre nükleer tesiste herhangi bir radyoaktif sızıntının meydana gelmediğini ve bölgede yaşayan halk için tehlike bulunmadığını açıkladı.

İsrail devlet televizyonu ise ABD’nin ‘sığınak delici’ bombaları ile nükleer tesise saldırdığını yazdı.

İsrail'in geçen yıl 12 gün boyunca İran'a karşı düzenlediği saldırılara katılan ABD, 22 Haziran'da Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisini vurmuştu.

RUSYA'DAN İRAN'A DESTEK

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Nevruz nedeniyle İran'a bir tebrik mesajı gönderdi. Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Putin, İranlı liderleri Nevruz bayramı vesilesiyle tebrik etti ve Moskova'nın Tahran'ın sadık bir dostu ve güvenilir ortağı olmaya devam ettiğini söyledi.

"ATEŞKES İSTEMİYORUM"

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile bir "ateşkes yapmak istemediğini" belirterek, "karşı tarafın tamamen yok edildiği bir sırada ateşkes yapılmayacağını" ifade etti. Trump, İran'a karşı yürütülen savaşta destek vermedikleri gerekçesiyle NATO müttefiklerini "korkak" olarak nitelendirirken ve ittifakı ABD olmadan bir "kağıttan kaplan" olarak tanımladı. Savaşın 4 ila 6 hafta içinde sona erebileceğini söyleyen Trump, ABD'nin kara harekatı yapıp yapmayacğaı konusunda ise net bir bilgi vermedi.