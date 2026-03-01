ABD ve İran arasında haftalardır devam eden askeri gerilim artık karşılıklı saldırılara dönüştü. ABD ve İsrail, İran’a yönelik saldırıları dün başlattı. Saldırılarda çok sayıda hedef vuruldu.

İran ise buna karşılık olarak ABD’nin bölgedeki üslerine yönelik saldırılar düzenledi. Saldırılar nedeniyle aralarında Erbil ve Doha olmak üzere çeşitli yerlerde patlama sesleri yükseldi. Ayrıca İsrail’in başkenti Tel Aviv’de sirenler susmazken, “Demir Kubbe” olarak bilinen hava savunma sistemi devreye girdi.

İsrail ve ABD’nin saldırılarında İran Dini Lideri Hamaney öldürüldü. Hamaney’in ölümünü İran medyası doğruladı. Hamaney’in yanı sıra Hamaney'in, güvenlik danışmanı Ali Şamhani'nin ve Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Pakpur da öldürüldü.

İran medyası son olarak Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Abdurrahim Musevi ve Savunma Bakanı Aziz Nasirzade'nin öldürüldüğünü duyurdu.

O VİDEODAKİ HERKES ÖLDÜRÜLDÜ

Sosyal medyada paylaşılan bir video, İran’daki son durumu gözler önüne serildi. Söz konusu videoda aralarında Hamaney’in de olduğu üst düzey isimlerin hiçbiri şu anda hayatta değil. Söz konusu isimler ABD ve İsrail’in saldırılarında hayatını kaybetti. İşte o isimler:

Ayetullah Ali Hamaney: İran Dini Lideri Hamaney, dün başlayan saldırılarda hayatını kaybetti. İran medyası, Hamaney’in çalışma ofisine düzenlenen saldırıda hayatını kaybettiğini duyurdu. Saldırıda Hamaney’in yanı sıra kızı, torunu, damadı ve gelininin de hayatını kaybettiği açıklandı. Humeyni’nin ölümü sonrası İran’ın Dini Lideri olan Hamaney’in saldırıda hayatını kaybetmesi sonrası ülkede yas ilan edildi.

Muhammed Rıza Zahidi: Devrim Muhafızları’nın üst düzey isimlerinden biri olan Zahidi, İsrail'in Şam'daki İran konsolosluğuna düzenlediği saldırıda hayatını kaybetmişti.

Emir Ali Hacızade: İran'ın füze programının başındaki isim olan Hacızade, İsrail ve İran arasında gerçekleşen 12 Gün Savaşı sırasında geçen yılın Haziran ayında gerçekleşen saldırılar sırasında hayatını kaybetti.

Hüseyin Selami: Devrim Muhafızları’nın komutanı olan Selami, İsrail ve İran arasında gerçekleşen 12 Gün Savaşı sırasında düzenlenen bir hava saldırısında öldürüldü.