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Kaynak: Haber Merkezi

Amerikan haber sitesi Axios'un aktardığına göre, Trump ile Netanyahu'nun son görüşmesinde ABD Başkanı, Netanyahu'ya seçimler öncesinde anketlerde durumunun nasıl olduğunu sordu. Netanyahu'nun bu soruya kısa süreli duraksamayla yanıt vermesi üzerine bir danışmanın, "Sayın Başkan, kazanıyor" dediği öne sürüldü.

NETANYAHU'NUN İŞİ ZORLAŞIYOR

Ancak Axios'un aktardığı anketlere göre Netanyahu'nun koalisyonu 49 ila 53 milletvekili çıkarabiliyor. İsrail'de hükümet kurabilmek için en az 61 sandalyelik çoğunluk gerekiyor.

TRUMP'TAN NETANYAHUYA DESTEK YOK

Muhalefet partilerinin ise 67 ila 70 sandalye arasında temsil elde edebileceği öngörülüyor. Bu tablo, Netanyahu'nun seçim sonrasında da hükümet kurmakta zorlanabileceğine işaret ediyor.

STRATEJİ NE?

Axios'a göre Netanyahu'nun hedefi, doğrudan seçimi kazanmaktan çok muhalefetin tek başına hükümet kurmasını engellemek. Haberde, hiçbir siyasi bloğun hükümet kuramaması halinde Netanyahu'nun yeni bir seçim yapılıncaya kadar geçici başbakan olarak görevini sürdürebileceği belirtiliyor.

GÖRÜŞ AYRILIKLARI

Haberde, Trump ile Netanyahu arasındaki görüş ayrılığının giderek derinleştiği de ifade ediliyor. İki lider arasında İran'ın yanı sıra Gazze ve Lübnan konularında da farklı yaklaşımların ortaya çıktığı belirtiliyor.

TRUMP’TAN NETANYAHUYA DESTEK YOK

Axios'un konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre Trump, Netanyahu'nun aldığı bazı kararlardan rahatsızlık duyuyor. Trump'ın yakın çevresine Netanyahu için, "Bibi kendi kendisinin en büyük düşmanı" dediği öne sürüldü.

Trump, son haftalarda Netanyahu'yu destekleyip desteklemediği yönündeki sorulara dört kez maruz kalmasına rağmen açık bir destek açıklaması yapmadı. Axios, Netanyahu'nun rakiplerinin de Trump'ın seçim sürecinde tarafsız kalması için Washington'a mesaj gönderdiğini bildiriyor.

BEYAZ SARAY TEMKİNLİ

Axios'a göre Trump'ın Netanyahu'ya destek konusunda temkinli davranmasında, İsrail'deki anket sonuçlarının da etkisi bulunuyor. Haberde, Beyaz Saray'ın İsrail'deki iç siyasi çekişmelerin Washington'un bölgesel hedeflerini sekteye uğratmasına izin vermek istemediği ifade ediliyor.