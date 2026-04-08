Dışişleri Bakanlığı, ABD ile İran arasında sağlanan geçici ateşkes kararına ilişkin yazılı bir açıklama yayımlayarak karara destek verdi. Bakanlık, geçici ateşkesin sahada etkin bir şekilde uygulanmasının önemine dikkat çekerken, tüm tarafların anlaşmaya bağlı kalmasının gerekliliğini vurguladı.

Açıklamada "Bölgedeki savaşta ilan edilen geçici ateşkes kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Geçici ateşkesin sahada tam olarak uygulanması gerektiğini vurguluyor ve tüm tarafların varılan mutabakata bağlı kalmasını ümit ediyoruz. İslamabad’da yapılacak müzakerelerin başarıyla sonuçlanması için her türlü desteği vermeyi sürdüreceğiz." ifadeleri yer aldı.

DİPLOMATİK TEMASLAR DEVAM EDECEK

Bakanlık, Türkiye’nin her türlü diplomatik desteği vermeye devam edeceğini belirtti. Türkiye’nin, bölgedeki gerilimin azaltılması ve kalıcı barış ortamının sağlanması yönündeki çabalarının süreceğini aktaran açıklamada, diplomasi kanallarının aktif tutulacağı vurgulandı.

ÖNCELİK SİVİLLERİN KORUNMASI

Yetkililer, geçici ateşkesin uygulanmasının sadece savaşın durması açısından değil, aynı zamanda sivillerin korunması ve insani yardımların ulaşması için de kritik olduğunu belirtti. Bakanlık, bölge ülkeleriyle koordinasyonu güçlendireceklerini ve diplomatik temasları artırarak taraflar arasında güven ortamının tesis edilmesine katkı sağlayacaklarını kaydetti.