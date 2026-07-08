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Kaynak: AA

ABD ile İran arasında gece saatlerinde yaşanan karşılıklı askeri misillemeler küresel diplomasiyi alarma geçirdi. Çin yönetimi tırmanan krizin ardından taraflara "silahları susturun" çağrısı yaparken, ABD Başkanı Donald Trump Tahran ile ipleri tamamen kopardığını duyurdu.

PEKİN'DEN DİPLOMATİK ÇÖZÜM VURGUSU

Körfez'de aniden ısınan sulara ilişkin ilk uluslararası tepki Çin'den geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin'de düzenlediği olağan basın toplantısında krizin gidişatına dair uyarılarda bulundu. Askeri müdahalelerin köklü sorunları çözmek yerine çatışmayı derinleştireceğinin altını çizen Sözcü Mao, "Silahlı çatışmaların başlaması hiçbir tarafın menfaatine değildir" dedi.

Mao, Washington ve Tahran yönetimlerine seslenerek; mevcut mutabakatlara sadık kalınması, güç kullanımından derhal vazgeçilmesi ve anlaşmazlıkların diyalog masasında çözülmesi gerektiğini vurguladı.

GECE YARISI KARŞILIKLI MİSİLLEMELER

Bölgedeki ateş çemberi, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) gece yarısı yaptığı operasyon açıklamasıyla harlanmıştı. CENTCOM, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki "ticari taşımacılığa yönelik saldırılarını" gerekçe göstererek İran içerisindeki bazı stratejik hedeflerin vurulduğunu duyurdu.

Tahran'ın bu hamleye yanıtı ise ağır oldu. İran yarı resmi Fars Haber Ajansı'nın aktardığına göre; İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin saldırılarına misilleme olarak Bahreyn ve Kuveyt'te yer alan 85 ABD askeri tesisini balistik füze ve kamikaze İHA'larla (İnsansız Hava Aracı) yoğun ateş altına aldı.

TRUMP KAPILARI KAPATTI: BENİM İÇİN BİTTİ

Krizin gölgesi, bugün toplanan 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne de düştü. Zirve öncesinde kameralar karşısına geçen ABD Başkanı Donald Trump, İran ile diplomasi kapılarını kesin bir dille kapattı.

İran'la daha önce sağlanan mutabakatın geleceğine yönelik bir soruyu yanıtlayan Trump, kestirip atarak "Benim için bitti. Artık onlarla herhangi bir anlaşma yapmak istemiyorum” dedi.