ABD ile İran arasında yeniden başlayan nükleer müzakerelerin ikinci turu İsviçre’nin Cenevre kentinde yapıldı. Görüşmede İran heyetinin başkanlığını Dışişleri Bakanı Arakçi yaparken ABD’yi ise Beyaz Saray’ın özel temsilcisi Witkoff ve Trump’ın damadı Jared Kushner temsil etti..

Cenevre’de yapılacak dolaylı görüşmede İran’ın nükleer programı ele alınacak. ABD tarafı Tahran yönetiminin balistik füzelerini de müzakere konusu yapmak istese de İran bunu sert bir dille reddediyor.

İran ise nükleer anlaşmanın sağlanması durumunda yaptırımların kaldırılmasını istiyor.

Umman’da yapılan ilk tur görüşmelerden müzakerelerin yol haritası ya da sağlanması beklenen anlaşma konusunda net bir sonuç çıkmamıştı. Ancak İran tarafı görüşmelerin olumlu geçtiğini kaydetmişti.

İLK AÇIKLAMA İRAN'DAN GELDİ

Müzakerelerin başlaması sonrası ilk açıklama İran'dan geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi yaptığı açıklamada görüşmelerin ana odağının nükleer konular olacağını belirterek iki tarafın da arabuluculuğu üstlenen Umman Dışişleri Bakanı ile görüşlerini paylaştığını söyledi. Bekayi, müzakerelerin yerel saatle öğleden sonraya kadar sürmesinin beklendiğini kaydetti.

Bekayi ayrıca İran Dışişleri Bakanı Arakçi’nin ABD ile dolaylı görüşmelerin sona ermesinin ardından Birleşmiş Milletler’de düzenlenen bir toplantıya katılacağını sözlerine ekledi.

İki ülkenin dolaylı görüşmesinin sona erdiği öğrenildi.

GÖRÜŞMEDE NELER YAŞANDI

Gelen bilgilere göre dolaylı olarak gerçekleşen görüşmeler yaklaşık 4 saat sürdü.

İki taraf Ummanlı arabulucular vasıtasıyla, nükleer, hukuki ve ekonomik konularda uzmanların katılımıyla nükleer konular hakkında not alışverişinde bulundu.

Cenevre saatiyle sabah 10 civarında başlayan bu görüşme turu, öncelikle müzakerelerin teknik yönlerine odaklandı.

Görüşme sonrası heyetler Cenevre'deki Umman Büyükelçiliği'nden ayrıldı.

HAMANEY'DEN ABD'YE MESAJ

İran Dini Lideri Ali Hamaney, görüşmelerin gerçekleştiği Salı günü ABD Başkanı Donald Trump'a seslendi. Hamaney, “İran İslam Cumhuriyeti'ni yıkmayı sen de başaramayacaksın” dedi.

Hamaney, “ABD Başkanı ordularının dünyanın en güçlüsü olduğunu söylüyor ama dünyanın en güçlü ordusu bazen öyle sert bir tokat yer ki, kalkamaz” ifadelerini kullandı. İran Dini Lideri “Bir ABD savaş gemisinden daha tehlikeli olacak şey o gemiyi denizin dibine gönderebilen silahtır.” dedi.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDERKEN HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA TATBİKAT

Cenevre'de görüşmeler devam ederken İran Devrim Muhafızları Hürmüz Boğazı'nda askeri tatbikat düzenledi. Dün başlayan tatbikatın ikinci gününde boğazın bazı kısımları gemi trafiğine kapatıldı. Petrol taşımacılığında kilit rolü bulunan boğazda düzenlenen tatbikatta olası bir saldırı sonrası alınacak önlemler işlendi.

İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı, güçlerinin stratejik Hürmüz Boğazı'nı "ülkenin üst düzey liderliğinden gelecek emir üzerine" kapatabileceğini söyledi.

İran medyasının haberine göre, Arap Körfezi ile Umman Körfezi'ni birbirine bağlayan su yolunda devam eden büyük ölçekli bir askeri tatbikatı denetleyen Tuğamiral Alireza Tangsiri, kuvvetlerinin liderliğin alacağı her türlü kararı uygulamaya hazır olduğunu söyledi.