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ABD ve İran arasında tırmanan gerilimi sonlandıracak bir anlaşma ihtimali, karşılıklı hamleler ve sert söylemlerin gölgesinde zayıflığını koruyor. ABD'nin İran'a yönelik devreye soktuğu kapsamlı ekonomik abluka ve şubat ayından bu yana Hürmüz Boğazı'ndaki kritik ticaret güzergahının fiilen kapanması, krizi derinleştirmiş durumda.

Haziran ayında imzalanan ve 60 gün içinde kalıcı ateşkesle sonuçlanması umulan Mutabakat Zaptı'nın süresinin dolmasıyla birlikte çatışma yedinci ayına girdi.

ABD VE İRAN SAVAŞINDA ÇIKMAZ

BBC'de yer alan habere göre; Washington DC'deki Orta Doğu Enstitüsü'nde Kıdemli Araştırmacı Jason Campbell ’a göre Washington'ın en büyük problemi stratejik bir netliğe sahip olmaması olduğunu ifade etti.

Campbell analizinde şunları ifade etti:

“Beyaz Saray'ın siyasi olarak neyi kabul edeceğine dair kriterleri sürekli değişkenlik gösteriyor. Hızlı bir askeri zafer beklentisi boşa çıkınca, ABD farklı askeri ve ekonomik kozları bir arada kullanmaya yöneldi. ABD yönetimi şimdilik ablukayı sürdürmekten ve İran'ın boğazdaki engellemelerine periyodik saldırılarla yanıt vermekten memnun görünüyor. ABD, petrol fiyatlarında küresel bir şok yaşanmasını engellemeyi başarsa da İran'ın olası bir çözüm için Trump yönetimini siyasi olarak zora sokacak oldukça yüksek bir bedel talep edeceği öngörülüyor.”

Londra'daki Chatham House'un Orta Doğu ve Kuzey Afrika Programı'nda görevli Araştırmacı Dr. Aniseh Bassiri Tabrizi, artan ekonomik baskının ve aralıklı saldırıların Tahran'ın stratejik hesaplarını değiştirmediğinin altını çiziyor.

Tabrizi, “İran, daha büyük ve yıkıcı bir çatışmaya çekilmemek adına yaşananlara yalnızca orantılı bir şekilde karşılık vermeye odaklanıyor. Ülke içindeki yapısal ekonomik sorunlara ve halk gösterilerine rağmen, Tahran yönetiminin yakın gelecekte ABD baskısına boyun eğmesi beklenmiyor. İran bir çıkış yolu aramakla birlikte, ilk tavizi veren taraf olmak istemiyor ve ABD'nin Mutabakat Zaptı'na geri dönmesini bekliyor” dedi.

Londra'daki Royal United Services Institute düşünce kuruluşunda uluslararası güvenlik alanında araştırmacı ve İngiltere'nin eski İran Büyükelçisi Nicholas Hopton’a göre; askeri tırmanış İran'ı teslim olmaya zorlayamaz.

Hapton, şu analizde bulundu:

“Çin ve Rusya gibi ülkelerin tek taraflı ABD yaptırımlarını desteklememesi, ekonomik baskının başarısını baltalıyor. Bu süreçte İran, küresel ekonominin "can damarı" olan Hürmüz Boğazı'ndaki istikrarsızlığı kendi lehine bir silah olarak kullanmaya devam edebilir. Beyaz Saray için yegane çıkış yolu, haziran ayındaki Mutabakat Zaptı'nda yer alan anlaşma zeminine geri dönmektir. Yaptırımların kaldırılması kısa vadede bir ABD tavizi gibi görünse de, dış dünyayla kurulacak yeni ekonomik entegrasyon uzun vadede Devrim Muhafızları'nın (İDGK) gücünü kırabilir ve İran'da radikal siyasi değişimleri tetikleyebilir”