ABD ve İsrail’in İran’a saldırmasıyla başlayan savaş gerilimi 40’ıncı gününü geride bıraktı. Türkiye ekonomisine olumsuz etkileri ise şimdiden görülmeye başlandı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu’nun Mart ayına ilişkin esnaf sicil istatistikleri acı tabloyu ortaya çıkardı. Dezenflasyon programıyla sekteye uğrayan ticari hayattaki erozyonun, savaş ile birlikte daha da arttığını istatistik verilerinde ortaya koydu.

KAPANAN İŞ YERİ SAYISI YÜZDE 11.79 ARTTI

Ekonomim’nin özel haberine göre; Mart ayında açılan esnaf işyeri sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11.54 artarak 8 bin 788’den, 9 bin 802’ye geldi. Öte yandan aynı dönemde açılan esnaf işyeri sayısı ise yüzde 12.73 azalarak 25 bin 991’den 22 bin 333’a düştü.

Kapanan işyeri sayısı Ocak’ta yüzde 1.47 azalarak 12 bin 736’ye, Şubat’ta ise yüzde 26.08 azalarak 11 bin 817’ye düşmüştü. Açılan işyeri sayısı da ilk üç ayın tamamında geçen yılın aynı ayına göre gerilemiş oldu. Böylece yılın ilk çeyreğinde açılan esnaf işyeri sayısı yüzde 5.98 azalarak 80 bin 113’ten 75 bin 124’e gerilerken, kapanan işyeri sayısı yüzde 11.79 artarak 30 bin 554’ten 34 bin 155’e yükseldi.