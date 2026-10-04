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Kaynak: DHA

Washington ile Tahran arasındaki kriz, liderlerin peş peşe gelen sert açıklamalarıyla yeni bir boyuta taşındı. ABD Başkanı Donald Trump, İran konusunda masadaki seçenekleri değerlendirdiklerini belirterek askeri ve diplomatik hamleler için "zor yol" ihtimaline dikkat çekti. Bu açıklamanın hemen ardından İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise ülkesine yönelik artan ekonomik ablukaya karşı geri adım atmayacaklarını ilan etti. İki başkentten yükselen bu sesler, uluslararası kamuoyunun dikkatini yeniden bölgeye çevirdi.

TRUMP: "KARAR AŞAMASINDAYIM, KOLAY YOL MU ZOR YOL MU?"

Ohio'daki programı öncesinde Beyaz Saray'dan ayrılırken gazetecilerin karşısına çıkan ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik izledikleri baskı politikasına dair çarpıcı ifadeler kullandı. Tahran yönetimi üzerindeki baskının sonuç verdiğini savunan Trump, krizin geleceğine dair kritik bir eşikte olduklarını belirtti. Trump'ın, "İran'ı resmen yerle bir ettik. Şimdi İran konusunda karar verme aşamasındayım. Tek soru şu: Biz bu süreci kolay yoldan mı yoksa zor yoldan mı halledeceğiz?" şeklindeki sözleri, masada askeri seçeneklerin veya daha yıkıcı yaptırımların bulunduğu şeklinde yorumlandı.

Öte yandan ABD'nin iç gündemine dair de değerlendirmelerde bulunan Trump, ekonomik maliyetleri ve yaşam düzenini bozduğu gerekçesiyle yaz-kış saati uygulamasının kaldırılması için Senato'ya yasa tasarısını onaylama çağrısında bulundu.





PEZEŞKİYAN: "HAYATİ DAMARLARIMIZI KESMEK İSTEDİLER, İZİN VERMEDİK"

Washington'dan yükselen bu tehditkâr söylemlerin gölgesinde, İran cephesi ambargolara karşı direniş cephesini sağlamlaştırma çabasında. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesine yönelik yürütülen dış baskı kampanyasının son aylarda daha da şiddetlendiğine dikkat çekti.

Hükümet olarak bu olağanüstü süreci yönetmek adına yeni ekonomik tedbirleri devreye soktuklarını belirten Pezeşkiyan, "Düşmanın planı, asil halkımıza baskı yapmak amacıyla ülkenin hayati damarlarını kesmek yönündeydi. Ekonomik baskı ciddi şekilde arttı" tespitinde bulundu. Tüm kuşatma girişimlerine rağmen direndiklerini vurgulayan Pezeşkiyan, halkın desteğiyle düşmanın başlattığı bu ekonomik savaşta hedeflerine ulaşmasına asla izin vermediklerinin altını çizdi.