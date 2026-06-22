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Kaynak: Haber Merkezi

ABD ile İran arasında İsviçre'de gerçekleştirilen kritik müzakerelerin ilk turunda taraflar 60 günlük anlaşma yol haritası üzerinde anlaşılırken, Lübnan'daki çatışmaları sona erdirecek mekanizma ve Hürmüz Boğazı için doğrudan iletişim hattı kurulması kararı alındı.

Tahran ise yaptırımların hafifletildiğini ve dondurulan varlıklarının bir bölümünün serbest bırakıldığını açıkladı.

'İRAN ARTIK PETROL SATABİLECEK'

ABD Hazine Bakanlığı, İran’a yönelik yeni bir genel lisans yayımlayarak İran menşeli ham petrol, petrol ürünleri ve petrokimya ürünlerinin üretimi, teslimatı ve satışına 21 Ağustos’a kadar izin verdi. Karar, geçen hafta Washington ile Tahran arasında imzalanan mutabakat zaptının ardından geldi.

Lisans kapsamında İran ham petrolü ve petrol ürünlerinin ihracatıyla bağlantılı bankacılık işlemleri, sigorta hizmetleri ve taşımacılık faaliyetleri de yaptırım muafiyetine dahil edildi. Ayrıca İran menşeli ham petrol ve petrokimya ürünlerinin ABD’ye ithalatına da izin verildi.