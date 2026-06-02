Yonhap ajansının aktardığına göre, iki ülkeden üst düzey yetkililerin yer aldığı heyetler, Seul’de yapılacak iki günlük toplantının ilk gününü tamamladı.

Görüşmelerde, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ile ABD Başkanı Donald Trump arasında geçen yıl varılan güvenlik anlaşmaları değerlendirildi.

NÜKLEER İŞ BİRLİĞİ ÖNE ÇIKTI

Açıklamada, ABD ile Güney Kore arasındaki nükleer alandaki iş birliğinin ikili ilişkileri daha da güçlendireceği vurgulandı.

Ayrıca görüşmelerin, uzun süredir ertelenen güvenlik istişarelerinin yeniden başlatılması açısından önemli olduğu ifade edildi.

GÜNDEMDE NÜKLEER DENİZALTI PROJESİ VAR

Haberde, görüşmelerin ilk gününde Güney Kore’nin nükleer enerjili denizaltı girişiminin ön plana çıktığı belirtildi.

Bu kapsamda, tarafların savunma iş birliğini derinleştirmeye yönelik adımları ele aldığı kaydedildi.

SIRADA KRİTİK BAŞLIKLAR VAR

Yarın yapılacak görüşmelerde ise uranyum zenginleştirme başta olmak üzere diğer güvenlik konularının masaya yatırılması bekleniyor.

BÖLGESEL GÜVENLİKTE YENİ DÖNEM

Söz konusu temasların, Kore Yarımadası ve bölgesel güvenlik dengeleri açısından yeni bir dönemin kapısını aralayabileceği değerlendiriliyor.