ABD ve Çin heyetleri, Başkan Donald Trump’ın Çin ziyareti öncesinde Seul’de ekonomik ve ticari müzakerelerin yeni turunu gerçekleştirdi.

Hı Lifıng ile Scott Bessent arasında yapılan görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari konular ele alındı.

Çin Ticaret Bakanlığı, görüşmelerin karşılıklı saygı, barış içinde bir arada yaşama ve kazan-kazan işbirliği ilkeleri çerçevesinde yürütüldüğünü açıkladı.

Tarafların, mevcut ekonomik sorunların çözümü ve pragmatik işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla kapsamlı ve yapıcı temaslarda bulunduğu belirtildi.

Çin basınında yer alan bilgilere göre heyetler, Incheon Uluslararası Havalimanı’nda bir araya geldi ve görüşme sonrası basına açıklama yapmadan ayrıldı.

Müzakere turunun, Trump’ın planlanan Çin ziyareti öncesine denk gelmesi dikkat çekti.

Ziyaretin daha önce ertelendiği, ABD Başkanı’nın İran’daki gelişmeler nedeniyle programında değişikliğe gittiği ifade edildi.