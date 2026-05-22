ABD ve Çin'in uzay yarışı resmen başladı: Yıllar sonra sil baştan!

ABD, Sovyetler'e karşı zaferle ayrıldığı ve Soğuk Savaş'a ciddi etki eden uzay yarışına yeniden girmeye hazırlanıyor. Bu kez rakibi Çin. Aradan geçen yıllara rağmen yeniden Ay'a insan indirme planları yapan NASA, Artemis II göreviyle bu yolda önemli bir adım attı. Artemis II mürettabatı, yıllar sonra Ay yörüngesine ulaşan ilk insanlar oldu. Ancak görünüşe bakılırsa Çinli meslektaşları da çok yakında benzer bir deneyim yaşayacak. Dün bir etkinlikte konuşan NASA Başkanı Jared Isaacman, Ay çevresinde seyahat eden insanları izlemek için bir daha ekran başına geçtiğimizde, ekrandaki kişilerin muhtemelen Amerikalı astronotlar değil, Çinli taykonotlar olacağını söyledi. Isaacman, Çin'in taykonotları Ay yörüngesine taşıyacak insanlı görevinin 2027'de gerçekleşeceğini düşünüyor.