ABD ve Avrupa’ya yollanıyor: 20 bin tonluk verim bekleniyor

Üretimde hem kurutmalık hem de yaş domates için çalışma yürütüldüğünü dile getiren Koşut, yaş ürünlerin Gaziantep, Adana, İzmir, İstanbul ve Samsun'un yanı sıra Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki illere gönderildiğini söyledi.