Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi ABD ve Avrupa’ya yollanıyor: 20 bin tonluk verim bekleniyor

ABD ve Avrupa’ya yollanıyor: 20 bin tonluk verim bekleniyor

Elazığ'da 7 bin dekarlık alanda yetiştirilen organik domateslerin hasadı devam ediyor. Bu yıl 15 ila 20 bin ton arasında rekolte beklenirken ürünlerin bir bölümü kurutmalık olarak ABD ve Avrupa ülkelerine, bir bölümü ise Türkiye'nin farklı illerine gönderiliyor.

Kaynak: İHA
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ABD ve Avrupa’ya yollanıyor: 20 bin tonluk verim bekleniyor - Resim: 1

Elazığ'ın Alatarla köyünde yaklaşık 7 bin dekar alanda ekimi yapılan domateslerin hasadına devam ediliyor.

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ABD ve Avrupa’ya yollanıyor: 20 bin tonluk verim bekleniyor - Resim: 2

Sabahın erken saatlerinde başlayan çalışmalarda toplanan organik domatesler, hem yurt içindeki illere hem de yurt dışına gönderiliyor.

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ABD ve Avrupa’ya yollanıyor: 20 bin tonluk verim bekleniyor - Resim: 3

Ürünlerin önemli bir bölümü kurutmalık olarak değerlendiriliyor.

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ABD ve Avrupa’ya yollanıyor: 20 bin tonluk verim bekleniyor - Resim: 4

Kurutulmak üzere hazırlanan domatesler, İzmir'de paketlendikten sonra başta İtalya, Hollanda, Fransa ve Amerika olmak üzere farklı ülkelere gönderiliyor.

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ABD ve Avrupa’ya yollanıyor: 20 bin tonluk verim bekleniyor - Resim: 5

Yaş domatesler ise Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki illere sevk ediliyor.

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ABD ve Avrupa’ya yollanıyor: 20 bin tonluk verim bekleniyor - Resim: 6

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden Elazığ'a gelerek domates üretimi yaptıklarını belirten Adem Koşut, yaklaşık 7 bin dönümlük alanda ekim gerçekleştirdiklerini söyledi.

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ABD ve Avrupa’ya yollanıyor: 20 bin tonluk verim bekleniyor - Resim: 7

Koşut, üretim alanında yaklaşık altı ay kaldıklarını belirterek, yetiştirilen domateslerin tamamının organik olduğunu ifade etti.

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ABD ve Avrupa’ya yollanıyor: 20 bin tonluk verim bekleniyor - Resim: 8

Domateslerin ağırlıklı olarak kurutmalık amacıyla yurt dışına gönderildiğini aktaran Koşut, ürünlerin İzmir'de paketlenmesinin ardından İtalya, Hollanda, Fransa ve Amerika'ya ulaştırıldığını kaydetti.

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ABD ve Avrupa’ya yollanıyor: 20 bin tonluk verim bekleniyor - Resim: 9

Üretimde hem kurutmalık hem de yaş domates için çalışma yürütüldüğünü dile getiren Koşut, yaş ürünlerin Gaziantep, Adana, İzmir, İstanbul ve Samsun'un yanı sıra Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki illere gönderildiğini söyledi.

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ABD ve Avrupa’ya yollanıyor: 20 bin tonluk verim bekleniyor - Resim: 10

Hasat döneminde yaklaşık 600 kişinin çalıştığını belirten Koşut, 7 bin dönümlük alandan bu sezon 15 ila 20 bin ton arasında rekolte beklediklerini ifade etti.

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ABD ve Avrupa’ya yollanıyor: 20 bin tonluk verim bekleniyor - Resim: 11

Domates hasadının yaklaşık bir ay daha devam edeceği belirtilirken Koşut, gelecek yıl daha yüksek kapasiteli üretim yapmayı hedeflediklerini söyledi.

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