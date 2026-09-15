Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi ABD ve Avrupa’ya yollanacak: 40 bin ton bekleniyor

ABD ve Avrupa’ya yollanacak: 40 bin ton bekleniyor

Elazığ’da 4 bin dönüm alanda yetiştirilen domateste 40 bin ton rekolte bekleniyor. Yaklaşık 800 işçinin çalıştığı hasatta toplanıp kurutulan domatesler, ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya başta olmak üzere yurt dışına gönderiliyor.

Kaynak: İHA
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ABD ve Avrupa’ya yollanacak: 40 bin ton bekleniyor - Resim: 1

Elazığ merkeze yaklaşık 15 kilometre mesafedeki Alatarla köyünde 4 bin dönüm alana ekilen domateslerin hasadına devam ediliyor.

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Mehmet Salih Kıran tarafından gerçekleştirilen üretimde yaklaşık 800 işçi görev alıyor.

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ABD ve Avrupa’ya yollanacak: 40 bin ton bekleniyor - Resim: 3

Tarlalardan toplanan domatesler, başta Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri olmak üzere Türkiye'nin farklı noktalarındaki pazarlara ulaştırılıyor.

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ABD ve Avrupa’ya yollanacak: 40 bin ton bekleniyor - Resim: 4

İç piyasaya sunulan ürünlerin yanı sıra kurutmalık olarak değerlendirilen domatesler, işçiler tarafından bıçakla ikiye ayrılarak tuzlanıyor ve güneş altında kurumaya bırakılıyor.

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ABD ve Avrupa’ya yollanacak: 40 bin ton bekleniyor - Resim: 5

Bu yöntemle hazırlanan domateslerde yaklaşık 40 bin ton rekolte elde edilmesi bekleniyor.

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ABD ve Avrupa’ya yollanacak: 40 bin ton bekleniyor - Resim: 6

Kurutulan ürünlerin başta ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya olmak üzere çeşitli ülkelere ihraç edildiği belirtildi.

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ABD ve Avrupa’ya yollanacak: 40 bin ton bekleniyor - Resim: 7

Ziraat Teknikeri İbrahim Yıldız, Alatarla köyünde yaklaşık 4 bin dönümlük alanda üretim yaptıklarını ve 40 bin ton rekolte beklentilerinin bulunduğunu söyledi.

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ABD ve Avrupa’ya yollanacak: 40 bin ton bekleniyor - Resim: 8

Hasat döneminde günlük yaklaşık 800 işçinin çalıştığını belirten Yıldız, işçilerin bir bölümünün şehir merkezinden, bir bölümünün ise yerleşik olarak bölgeden geldiğini ifade etti.

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ABD ve Avrupa’ya yollanacak: 40 bin ton bekleniyor - Resim: 9

Domates kesiminde görev yapan yaklaşık 200 işçinin sabah saat 05.00’te çalışmaya başladığını aktaran Yıldız, diğer işçilerin ise 07.00’de mesaiye başladığını kaydetti.

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ABD ve Avrupa’ya yollanacak: 40 bin ton bekleniyor - Resim: 10

Domateslerin makine yerine elle kesildiğini belirten Yıldız, bu yöntemin verim kaybının önüne geçilmesi açısından tercih edildiğini söyledi.

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ABD ve Avrupa’ya yollanacak: 40 bin ton bekleniyor - Resim: 11

Kesilen domateslerin bekletilmeden tuzlandığını aktaran Yıldız, ardından yaklaşık 6 günlük kurutma sürecinin başladığını ifade etti.

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ABD ve Avrupa’ya yollanacak: 40 bin ton bekleniyor - Resim: 12

Kurutma işleminin ardından toplanan domateslerin yurt dışına gönderildiğini belirten Yıldız, ürünlerin özel sos ve kahvaltılık yapımında kullanıldığını söyledi.

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ABD ve Avrupa’ya yollanacak: 40 bin ton bekleniyor - Resim: 13

Yıldız, kurutulan domateslerin ihracatın yanı sıra Elazığ pazarında da satışa sunulduğunu belirterek üretimin kent ekonomisine katkı sağladığını ifade etti.

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