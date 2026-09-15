Elazığ merkeze yaklaşık 15 kilometre mesafedeki Alatarla köyünde 4 bin dönüm alana ekilen domateslerin hasadına devam ediliyor.
ABD ve Avrupa’ya yollanacak: 40 bin ton bekleniyor
Elazığ’da 4 bin dönüm alanda yetiştirilen domateste 40 bin ton rekolte bekleniyor. Yaklaşık 800 işçinin çalıştığı hasatta toplanıp kurutulan domatesler, ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya başta olmak üzere yurt dışına gönderiliyor.Kaynak: İHA
Mehmet Salih Kıran tarafından gerçekleştirilen üretimde yaklaşık 800 işçi görev alıyor.
Tarlalardan toplanan domatesler, başta Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri olmak üzere Türkiye'nin farklı noktalarındaki pazarlara ulaştırılıyor.
İç piyasaya sunulan ürünlerin yanı sıra kurutmalık olarak değerlendirilen domatesler, işçiler tarafından bıçakla ikiye ayrılarak tuzlanıyor ve güneş altında kurumaya bırakılıyor.
Bu yöntemle hazırlanan domateslerde yaklaşık 40 bin ton rekolte elde edilmesi bekleniyor.
Kurutulan ürünlerin başta ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya olmak üzere çeşitli ülkelere ihraç edildiği belirtildi.
Ziraat Teknikeri İbrahim Yıldız, Alatarla köyünde yaklaşık 4 bin dönümlük alanda üretim yaptıklarını ve 40 bin ton rekolte beklentilerinin bulunduğunu söyledi.
Hasat döneminde günlük yaklaşık 800 işçinin çalıştığını belirten Yıldız, işçilerin bir bölümünün şehir merkezinden, bir bölümünün ise yerleşik olarak bölgeden geldiğini ifade etti.
Domates kesiminde görev yapan yaklaşık 200 işçinin sabah saat 05.00’te çalışmaya başladığını aktaran Yıldız, diğer işçilerin ise 07.00’de mesaiye başladığını kaydetti.
Domateslerin makine yerine elle kesildiğini belirten Yıldız, bu yöntemin verim kaybının önüne geçilmesi açısından tercih edildiğini söyledi.
Kesilen domateslerin bekletilmeden tuzlandığını aktaran Yıldız, ardından yaklaşık 6 günlük kurutma sürecinin başladığını ifade etti.
Kurutma işleminin ardından toplanan domateslerin yurt dışına gönderildiğini belirten Yıldız, ürünlerin özel sos ve kahvaltılık yapımında kullanıldığını söyledi.
Yıldız, kurutulan domateslerin ihracatın yanı sıra Elazığ pazarında da satışa sunulduğunu belirterek üretimin kent ekonomisine katkı sağladığını ifade etti.