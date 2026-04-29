ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu ülkelerin Amerika kıtasının güvenliğini sağlama misyonu kapsamında bölgenin özgürlüğünün “müzakere edilemez” olduğunu bir kez daha teyit ettiği belirtildi.

Açıklamada, Çin’in “hedefli ekonomik baskı” uygulamalarına dikkat çekilerek, özellikle Panama bayraklı gemileri etkileyen son gelişmelerin yakından takip edildiği ifade edildi. Bu adımların, deniz ticaretini siyasallaştırmaya ve bölge ülkelerinin egemenlik haklarını ihlal etmeye yönelik olduğu savunuldu.

Panama’nın, küresel deniz ticaretinin kritik noktalarından biri olduğuna işaret edilen açıklamada, ülkenin dış baskılardan uzak kalmasının önemine vurgu yapıldı.

Açıklamada ayrıca, Panama’nın egemenliğini zayıflatmaya yönelik her türlü girişimin yalnızca bu ülkeyi değil, tüm bölgeyi tehdit ettiği belirtilerek, “Panama ile dayanışma içindeyiz” ifadesine yer verildi.

Ortak açıklamada, Amerika kıtasının özgürlük, güvenlik ve refah bölgesi olarak kalmasını sağlamak amacıyla, her türlü tehdide karşı birlikte hareket etme kararlılığı da vurgulandı.